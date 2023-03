Krok od tragedii. Ogromny posąg odrywa się i uderza w ziemię

Jak podaje "The Telegraph" wysoki na 150 stóp, czyli prawie 50 metrów posąg jest wielką kopią galopującego konia, stworzonego we wschodniej, chińskiej dynastii Han około 2000 lat temu. Oryginalny posąg został odkryty przez naukowców w 1969 roku i jest obecnie wystawiany w Muzeum Prowincji Gansu w północno-zachodnich Chinach. Został on wybrany jako logo Chińskiej Narodowej Administracji Turystyki, ponieważ symbolizuje zaufanie do chińskiej kultury. Stanowił on również dużą atrakcję turystyczną miasta.