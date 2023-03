Linie lotnicze uziemiły pilotów. Mieli pić kawę i jeść w kokpicie

W rekcji na to linie lotnicze zawiesiły dwóch pilotów do czasu wyjaśnienia tej sprawy. Biuro prasowe SpiceJet poinformowało, że firma próbuje ustalić przebieg zdarzeń. "Z postu nie wynika jasno, kiedy zrobiono zdjęcie, czy jest ono zrobione niedawno, czy pochodzi z archiwum. Nie wiadomo też, w którym samolocie zrobiono zdjęcie i czy to jest ta załoga, o której mowa. Próbujemy ustalić te szczegóły" - podała linia lotnicza.