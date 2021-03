Śmiertelność z powodu COVID-19. "Porównuję ją z wymarciem sporego miasta"

Epidemia koronawirusa w Polsce trwa już rok. Od jej początku w naszym kraju zmarły już ponad 44 tysiące osób. – Od pewnego czasu porównuję tę śmiertelność z wymarciem sporego miasta już, a raporty o zgonach z katastrofą lotniczą, która zdarza nam się codziennie – powiedział prof. Robert Flisiak w programie "Newsroom" WP. O to, jakie prognozy przewiduje na apogeum epidemii w Polsce odpowiada, że na chwilę obecną jest to "wróżenie z fusów". – W tej chwili można powiedzieć, że ta fala, którą obserwujemy – ja szczerze mówiąc widzę dopiero drugą falę w Polsce – znacznie łagodniej wzrasta niż ta jesienna, to widać gołym okiem – zaznaczył specjalista. Doda, że jest też „różnica w śmiertelności”. – Widać, że ta śmiertelność jest na stabilnym poziomie. Oczywiście życzylibyśmy sobie, żeby spadała ale w porównaniu z tempem wzrostu zakażeń zgony są w miarę stabilne. Ja wiążę to ze szczepieniami, zwłaszcza osób w podeszłym wieku – skwitował profesor.

