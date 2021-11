Śmierć Kamila Durczoka. Osobiste wyznanie jego byłej żony

Była żona dziennikarza nawiązała także do jego początków w branży. - Kamil był świetnym dziennikarzem. Poznała nas ze sobą Krysia Bochenek. To ona go zauważyła jego dziennikarski talent i była dla niego nie tylko zawodowym autorytetem. Jako młody człowiek był niemal od razu gotowy do pracy w mediach - dodała Dufek.