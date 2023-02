Słowacy nie chcą walczyć. "Mamy sąsiadów, którzy obiecują nas chronić"

- Posiadamy wyszkolonych żołnierzy zawodowych, rezerwistów i mamy traktaty z krajami sąsiednimi, które obiecują nas chronić w razie potrzeby. Należy pamiętać, że mężczyźni mają rodziny, nie każdy jest stworzony do konfliktów fizycznych i nawet jeśli przeszedłby podstawowe szkolenie wojskowe, to wystawienie go do walki byłoby skazaniem go na pewną śmierć. Ci, którzy są zainteresowani pójściem do wojska w celu ochrony swojego kraju w przypadku wojny, powinni mieć możliwość ukończenia służby wojskowej - stanowczo stwierdziła kolejna osoba.