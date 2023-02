"To będzie koniec". Ekspert alarmuje ws. Ukrainy

Według niego, "jeżeli tak będziemy podchodzić do Ukrainy, jak podchodziliśmy dotychczas - pochłonięci sporami politycznymi w Europie, rywalizacją i licytacją polityczną, to Ukraina straci wschodnią część swojego terytorium". Ocenił, że jeśli do takiej sytuacji dojdzie "to będzie koniec" prezydenta Wołodymyra Zełeńskiego, bo "Ukraińcy mu tego nie wybaczą".