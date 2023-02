Kreml podzielony. Nie wszyscy chcą kontynuować wojnę

Ukrainiec, cytowany przez serwis Kanał24, dodał, że jednocześnie Rosja nie można pogodzić się z myślą o porażce. To by "zatrzęsło krzesłem" Putina. Według ukraińskiego polityka na Kremlu nie dojdzie w najbliższym okresie do porozumienia, szczególnie do czasu, kiedy Ukraina nie podejmie zdecydowanych działań.