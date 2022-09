Słowacja. Rozpad koalicji rządzącej. Będzie rząd mniejszościowy

Rząd mógłby prawdopodobnie pracować w takim nowym składzie aż do zaplanowanych na 2024 rok wyborów. Do uchwalania ustaw wymagana jest tylko większość obecnych posłów, choć zapewne wiele inicjatyw ustawodawczych kończyć by się mogło fiaskiem. Jednak opozycja, kierowana przez byłego premiera Roberta Fico, naciska na nowe wybory.