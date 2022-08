Rządy w Czechach i Słowacji nad krawędzią

Wielkie zamieszanie panuje obecnie w Czechach i Słowacji, gdzie opozycja zjednoczyła siły, by doprowadzić do upadku obecnych rządów. W Pradze posłowie partii ANO zamierzają zwołać głosowanie nad wotum nieufności dla gabinetu Petra Fiali. Podczas gdy słowackie partie opozycyjne dążą do przeprowadzenia referendum, w którym obywatele zadecydują czy Eduard Heger to odpowiednia osoba na stanowisku premiera.