Kłopotliwy ciągnik wiceministra. W PiS mówią: "na dywanik"

Brat wiceministra twierdzi, że nie podarował młodej parze w prezencie ciągnika, a jedynie… przekazał symbolicznie klucze. "To przekazanie traktora parze młodej miało charakter wyłącznie symboliczny, oznaczający udostępnienie go do użytku na ich gospodarstwie. To ja za niego zapłaciłem i jestem cały czas jego właścicielem. Mój brat był tego dnia na urlopie, to był jego czas prywatny i miał swój najważniejszy dzień w życiu, jakim jest ślub. Zbijanie na tym kapitału politycznego przez wielu ludzi jest nie na miejscu" - mówi Konrad Kaczmarczyk.