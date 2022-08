Platforma Obywatelska składa wniosek do CBA. Chodzi o wesele wiceministra Kaczmarczyka

- Wszyscy zbulwersowani są faktem, że wiceminister rolnictwa bierze udział w reklamie komercyjnego podmiotu, który zajmuje się importem do Polski luksusowych maszyn rolniczych. Co więcej, nikt z rządu, nikt z Solidarnej Polski, nie widzi w tym nic złego. To nie pierwszy raz, kiedy wiceminister rolnictwa, wprost reklamuje komercyjny podmiot stwierdził Borys Budka w czwartek na briefingu prasowym.