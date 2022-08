Rachunki grozy za ciepło. Desperaci chcą wycinać kaloryfery, ale nawet to nie pomoże

Wiceprezes spółdzielni w rozmowie z WP bezradnie rozkłada ręce: "to nie my tak naliczamy, to ciepłownia w Polanowie". Wtóruje mu kolejny rozmówca - Wojciech Adamski, pełniący obowiązki dyrektora Zakładu Usług Komunalnych w Polanowie. - Nasza lokalna ciepłownia zasilana jest węglem. Rok temu tonę paliwa mieliśmy zakontraktowaną w cenie 420 zł. W tym roku ten sam opał kosztuje 2100 zł. Kalkulacje cen wyliczyła nam wyspecjalizowana firma. To są nasze gołe koszty, nic poza tym - tłumaczy dyrektor Adamski.