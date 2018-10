Ślązacy poza sejmikiem. PiS w regionie będzie rządził sam?

Śląska Partia Regionalna nie uzyskała ani jednego mandatu do sejmiku województwa śląskiego. Prawo i Sprawiedliwość ma coraz większą szansę na sprawowanie w tym regionie samodzielnej władzy.

W Sejmiku Śląskim do podziału było 45 mandatów. Jak podaje "Dziennik Zachodni", po podliczeniu głosów z ok. 60 proc. obwodów wynika, że w regionie, który uchodził za bastion Platformy Obywatelskiej, w sejmiku wojewódzkim PiS zdobędzie 23 mandaty. Tym samym partia rządząca będzie miała możliwość samodzielnie sprawować władzę przez najbliższe lata.

Z kolei gorąca dyskusja o przegranej ŚPR toczy się pod postem Jerzego Gorzelika, przewodniczącego ŚPR, który w poniedziałek ok. godz. 14 napisał na swoim profilu tak: Teraz mogę już zaspokoić ciekawość redaktora Kamila Durczoka. Koalicję ŚPR z PiS zdecydowanie wykluczam.

- Czyli zmiana szyldu się nie opłaciła - 0 mandatów do sejmiku... - czytamy w komentarzach. Z kolei inny internauta pisze tak: - W mojej opinii wynik to zmiana szyldu i źle dobrana nazwa skrócona na listach - trzeba było się postarać aby znaleźć listę. Inna sprawa to partnerzy lokalni.