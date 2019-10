Sławomir Neumann o Donaldzie Tusku: pomaga i wiele rzeczy dla nas zrobił

Donald Tusk w trakcie kampanii do Parlamentu Europejskiego nie stronił od aktywności w Polsce. Obecnie jest bardziej wstrzemięźliwy. Sławomir Neumann twierdzi jednak, że "jeszcze się doczekamy tweetów" przewodniczącego Rady Europejskiej.

- Donald Tusk zdaje swoje stanowisko w Brukseli. Kończy się jego kadencja, ma tam mnóstwo spraw do załatwienia, natomiast chyba dla wszystkich jest jasne i oczywiste, po której stronie ma serce Donald Tusk i dla kogo to serce bije – powiedział w rozmowie z Radiem Plus Sławomir Neumann.