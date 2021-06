Sławoj Leszek Głódź wraca. Nowa rola emerytowanego arcybiskupa

Arcybiskup Sławoj Leszek Głódź w zeszłym roku obchodził 75. urodziny - w tym wieku duchowni oddają się do dyspozycji Watykanu co do dalszej posługi. Papież Franciszek podjął błyskawiczną decyzję i odwołał metropolitę gdańskiego z urzędu jeszcze w dniu jego urodzin.