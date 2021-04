Śląskie. Płoną trawy i nieużytki. Ponad 100 interwencji strażaków

Jak co roku przełom zimy i wiosny to okres, w którym wyraźnie wzrasta liczba pożarów łąk i nieużytków rolnych. Spowodowane jest to wypalaniem traw i pozostałości roślinnych. Od początku 2021 roku strażacy w województwie śląskim wyjeżdżali już 1 050 razy do pożarów traw i nieużytków rolnych.