Żory. Pijany ukradł samochód, przed policją uciekł w zarośla

Żorska policja poinformowała, że w poniedziałek oficer dyżurny około 8.00 przyjął zgłoszenie o kradzieży samochodu. Do przestępstwa doszło w rejonie osiedla Powstańców Śląskich. Na miejsce natychmiast wysłał policjantów. Ci na miejscu ustalili, że do kradzieży doszło w momencie gdy właściciel samochodu rozpakowywał przywieziony do sklepu towar. Złodziej wykorzystał jego nieuwagę oraz fakt, że drzwi do pojazdu były otwarte.