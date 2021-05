Zawiercie. Znęcał się nad rodziną, będzie miał czas na przemyślenia

Policjanci z Jastrzębia-Zdroju z kolei zatrzymali 22-latka, który znęcał się nad znajomą. Od kilku dni objęty był policyjnym dozorem i miał zakaz kontaktowania się oraz zbliżania do pokrzywdzonej. Mieszkaniec Jastrzębia-Zdroju szybko złamał zakaz. Już trzy dni później zaatakował kobietę, wyzywał oraz dusił. Na miejscu pojawili się policjanci, którzy zatrzymali napastnika. Jastrzębianin włamał się także do jej mieszkania, z którego zabrał m. in. plecak, zegarki i zniszczył jej tablet. Najbliższe trzy miesiące spędzi za kratami.