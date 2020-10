Zabrze. Studenci trafili do szpitala, komisja ds. BHP ma wyjaśnić czy ulegli promieniowaniu UV

16-latek trafiony przez piorun. Nagranie z treningu piłki nożnej

Uczelnia odpowiada, że ze wstępnych ustaleń wynika, że przed przystąpieniem do zajęć studenci zostali zapoznani z regulaminem oraz przepisami BHP. Poza tym, ze względu na położenie i moc lamp UV, mogło dojść do podrażnienia oczu, a nie oparzeń. Ma to także wyjaśnić zainstalowany w sali monitoring, który zostanie włączony do sprawy.