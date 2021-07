Świętochłowice. Pościg ulicami miasta. Mieli dobry powód, by uciekać

Świętochłowice. Pościg ulicami miasta

Kierowcą okazał się 28-letni mieszkaniec województwa dolnośląskiego. W trakcie legitymowania policjanci dostrzegli, że mężczyzna zachowuje się tak, jakby znajdował się pod wpływem niedozwolonej substancji. Badanie alkomatem wykazało, że był trzeźwy. Mundurowi przebadali go także na zawartość środków psychoaktywnych. Wstępne badanie wykazało w ślinie obecność środków zabronionych. Ostatecznie wykaże to wynik badania krwi, która pobrano do badań 28-latkowi.