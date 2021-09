Sosnowiec. Miasto zyska deptak. Ma być zielono

Na krótkim fragmencie, od skrzyżowania z ul. Mościckiego do wjazdu prowadzącego do parkingu podziemnego i budynków mieszkalnych, droga ma być dwukierunkowa. Dalej, do skrzyżowania z ulicą Targową, będzie wyłączona z ruchu, poza dojazdami mieszkańców do wewnętrznych placów. Ostatni fragment, między Targową a 3 Maja, również ma być dwukierunkowy.