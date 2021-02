Sosnowiec. 12 lutego otwarcie Górki Środulskiej. Poznaj cennik

Temperatura niska, śnieg jest, armatki działają, a rząd wreszcie pozwala na otwarcie stoków narciarskich. To oznacza, że sosnowiecka Górka Środulska może ruszyć po raz pierwszy w tym sezonie!

Nie każdy ma czas i chęć stania w korkach, by jechać na narty do beskidzkich kurortów. Alternatywę stanowi Górka Środulska w Sosnowcu. 12 lutego rusza na niej sezon. „Temperatura niska, śnieg jest, armatki działają, a rząd wreszcie pozwala na otwarcie stoków narciarskich. To oznacza, że sosnowiecka Górka Środulska może ruszyć po raz pierwszy w tym sezonie! - poinformował sosnowiecki magistrat.

Sosnowiec. Na narty do Sosnowca na Górkę Środulską

Dwa 150-metrowe wyciągi oraz jeden 350-metrowy będą czekały na miłośników białego szaleństwa od poniedziałku do piątku w godzinach od 14.00 do 22.00, a w sobotę i niedzielę od 10.00 do 22.00.

Operator wyciągu przygotował spory wybór karnetów. Na duży wyciąg mamy do wyboru karnet "10 wjazdów”, który kosztuje 20 zł (poniedziałek-piątek) lub 24 zł (weekend i święta) za 10 zjazdów oraz karnety czasowe. Ceny wynoszą w dni powszednie od 14 zł (godzinny) do 45 zł (15.00-22.00) oraz 20 zł (godzinny) do 55 zł (15.00-22.00) w weekendy.

Korzystanie z małych wyciągów jest tańsze. Koszt biletu "10 wjazdów” to 10 zł; a ceny karnetów czasowych zaczynają się od 8 zł (jednogodzinny).

Sosnowiec. Niespodzianka dla łyżwiarzy

Otwarte powinny zostać też miejskie baseny. Natomiast nie dotyczy to lodowiska. Władze miasta postanowiły jednak przygotować niespodziankę dla miłośników jazdy na łyżwach.

Pracownicy MOSiR-u odśnieżyli nieużywaną od lat taflę B. Wylali na nią wodę, a dzięki minusowym temperaturom powstało lodowisko.

Obiekt będzie udostępniany za darmo. Sprzęt trzeba mieć własny. W tygodniu lodowisko będzie otwarte od godziny 15 do 21, a w weekendy od 10 do 22, z godzinną przerwą techniczną od 14 do 15.

