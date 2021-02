Śląskie. Związkowcy z fabryk FCA odrzucili ofertę. Podwyżka o 350 zł "znacząco niska"

Śląskie. Żądania podwyżki w FCA Poland o 5 zł za godzinę

Tychy. Spadek produkcji samochodów w 2020 roku

Spółka FCA Poland, do której należy fabryka w Tychach, to największa z 13 spółek Grupy Fiat Chrysler Automobiles w Polsce, a jej tyski zakład należy do najnowocześniejszych fabryk samochodów na świecie. Roczny rekord produkcyjny w tyskim zakładzie to ponad 600 tys. aut.