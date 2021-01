Tychy. Koniec obostrzeń. Muzeum Miejskie oraz Tyska Galeria Sportu wznawiają działalność

Tychy. Muzeum Miejskie w Tychach od 2 lutego zaprasza zwiedzających

Co oferuje muzeum? - Szczególnie zachęcamy do odwiedzin Muzeum Miejskiego w Tychach i zwiedzenia sportowego placu budowy socjalizmu. Polecamy naszą, otwartą 16 października 2020 roku, najnowszą sportową wystawę „To idzie młodość. Życie sportowe na placu budowy socjalizmu”. To niezwykła podróż do świata sportu z czasów początku socjalizmu, gdzie prezentujemy najbardziej charakterystyczne cechy i symbole kultury fizycznej w Polsce w okresie tzw. stalinizacji. Wystawę przedłużyliśmy do 20 marca 2021 roku! - poinformowało muzeum.