Śląskie. W parku napastował 16-latkę. Pokrzywdzonych w Kłobucku może być więcej

Do zdarzenia w Kłobucku doszło w miniony wtorek, 16 marca.

- Do komendy zgłosiła się kobieta ze zrozpaczoną nastoletnią córką. Z rozmowy z matką wynikało, że gdy jej małoletnia przechodziła przez park przy ulicy Topolowej w Kłobucku, podszedł do niej nieznany mężczyzna, który przemocą doprowadził ją do poddania się tak zwanej innej czynności seksualnej – relacjonuje śląska policja.