Śląskie. W Chorzowie będą leczyć zakażonych koronawirusem

Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie przygotowuje się do leczenia chorych na COVID-19. Pacjenci będą mieli do dyspozycji 50 łóżek. To odpowiedź na falę zakażeń koronawirusem.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Chorzowski szpital przygotowuje się do leczenia chorych na COVID-19. (ZSM w Chorzowie)