Śląskie. Potrzebna cierpliwość, dłuższy termin naprawy uszkodzonych torów

Śląskie. Dłuższa naprawa uszkodzonych torów w Czerwionce-Leszczynach

Ze wstępnych ustaleń wynika, że przyczyną wykolejenia wagonów było podmycie po bardzo obfitych nocnych deszczach fragmentu toru. Do wznowienia ruchu między Rybnikiem, a Tychami i Mikołowem konieczna jest naprawa około kilometra toru i jednego rozjazdu, co może potrwać kilkanaście dni. - Obecnie wykonywane są pomiary geodezyjne i badania geotechniczne w celu określenia wzmocnienia podtorza. Przygotowywany jest teren do odbudowy podtorza. Wcześniej konieczne było osuszenie terenu po intensywnych opadach deszczu. Transportowane są też materiały na miejsce robót. Zakończenie prac i przywrócenie ruchu pociągów planowane jest na 30 lipca - poinformowała Katarzyna Głowacka z zespołu prasowego PKP Polskie Linie Kolejowe SA.