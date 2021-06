Śląskie. Na to czekali turyści. Kilkadziesiąt tras wznowionych z lotniska w Pyrzowicach

4 czerwca samoloty węgierskiego przewoźnika po raz pierwszy po długiej przerwie poleciały z Katowice Airport do położonej na Cyprze Larnaki oraz do islandzkiego Reykjaviku. Dwa dni później obsłużono rejs na Maltę, a 10 czerwca linia rozpoczęła ponowną realizację lotów do włoskiej Katanii.