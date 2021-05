Śląskie. Nowy obiekt na lotnisku w Pyrzowicach. Będzie hangar dla Wizz Aira

- Od prawie piętnastu lat budujemy nie tylko pod obsługę ruchu pasażerskiego, inwestujemy także w rozwój strefy cargo i bazy do obsługi technicznej samolotów. Dzięki temu Pyrzowice nie są zależne tylko od ruchu pasażerskiego, a to powoduje, że w trakcie bardzo głębokiego kryzysu branży lotniczej, łatwiej jest nam zachować płynność finansową – mówi Artur Tomasik.

Śląskie. Budowa nowego hangaru technicznego na lotnisku w Pyrzowicach

Powierzchnia użytkowa obiektu wynosić będzie prawie 9,3 tys. mkw., a kubatura ok. 122 tys. m3. Wewnątrz znajdą się dwie zatoki serwisowe dla samolotów o maksymalnej wielkości Airbusa A321neo, a także liczne pomieszczenia warsztatowe (m.in. lakiernia, szlifiernia, kompozytownia) i magazynowe.

Budowa trzeciego hangaru to druga faza rozbudowy bazy do obsługi technicznej samolotów, która rozpoczęła się na lotnisku w Pyrzowicach w marcu 2020 roku. Wystartowała wtedy budowa płyty postojowej o powierzchni 6,4 ha ze stanowiskami dla 9 samolotów kodu C, czyli wielkości np. Boeinga 737 lub Airbusa A320.