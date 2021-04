Śląskie. PLL LOT poleci z Pyrzowic do Czarnogóry i Albanii. Razem już 14 kierunków

Loty do stolicy Czarnogóry Podgoricy obsługiwane będą w każdy czwartek, od 24 czerwca do 28 października. Loty do stolicy Albanii będą realizowane w poniedziałki, od 21 czerwca do 27 września – poinformował w czwartek rzecznik lotniska w Pyrzowicach Piotr Adamczyk.