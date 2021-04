Nowe loty z Pyrzowic. Polecimy do Barcelony i na greckie wyspy

Śląskie. LOT z nowymi wakacyjnymi połączeniami z Pyrzowic

18 czerwca. odbędzie się pierwszy lot z Katowic LOT-u na grecką wyspę Samos - będzie tam można latać w piątki, do 24 września. Dzień później wystartuje połączenie do Barcelony , które obsługiwane będzie w każdą sobotę do 2 października. 20 czerwca odbędzie się pierwszy rejs do greckiego portu lotniczego Aktion, który obsługuje miejscowość Preweza; LOT na tej trasie będzie latał do 3 października, w każdą niedzielę. Czwarty nowy kierunek to grecka Kalamata, która wystartuje 22 czerwca i obsługiwana będzie w każdy wtorek do 28 września.

Pozostałe trasy, które zostały ogłoszone w grudniu 2020 r., to: Ateny (od 3 czerwca do 3 października), Burgas (od 28 maja do 2 października), Korfu (od 29 maja od 2 października), Majorka (od 2 czerwca do 29 września), Olbia (od 2 czerwca do 29 września), Rodos (od 29 maja do 2 października ), Saloniki (od 2 czerwca do 29 września) i Warna (od 1 czerwca do 1 października).