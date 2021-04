Śląskie. Coraz bliżej podróż koleją do lotniska w Pyrzowicach. Prace przyspieszają

Rozpoczęły się prace na torach między Siewierzem a Pyrzowicami. To następny odcinek budowy kolejowego połączenia do portu lotniczego "Katowice Airport”.

Nieeksploatowana obecnie, w większości jednotorowa linia nr 182 - o długości ok. 45 km - łączy Tarnowskie Góry z Zawierciem. Jej odbudowa pozwoli na dojazd i transport towarów koleją do lotniska w Pyrzowicach

Prace rozpoczęły się na początku br., obejmując stację Zawiercie od łącznicę od Zawiercia do linii 182. W kwietniu wykonawca rozpoczął natomiast roboty na 11-kilometrowym odcinku między Siewierzem a terenem przyszłej stacji Pyrzowice Lotnisko.

- Przy pomocy maszyn przygotowywany jest teren do ułożenia nowego toru. Pierwsze prace obejmują m.in. demontaż szyn i podkładów. Nowe materiały są już dowiezione i przygotowane m.in. na stacji w Siewierzu. Poza nowym torem wykonana będzie elektryfikacja linii oraz zamontowane urządzenia sterowania ruchem kolejowym – poinformowały PKP PLK.

Ponadto, kontynuowane są prace na łącznicy między stacją Zawiercie a linią na lotnisko; nie wpływają one jednak na rozkładowy przejazd pociągów po linii Dąbrowa Górnicza – Zawiercie – Częstochowa. Poza robotami torowymi wykonywana jest elektryfikacja łącznicy. Powstaje też nowy most kolejowy w Zawierciu, który ma być gotowy do końca czerwca br.

Śląskie. Trwają pracę przy odbudowie linii kolejowej Tarnowskie Góry - Zawiercie

Budowa kolejowego połączenia do lotniska, oddalonego najszybszymi połączeniami drogowymi od Katowic o ponad 30 km, oczekiwana jest w regionie od lat. Początkowo planowano budowę nowej linii – od Bytomia, przez Piekary Śląskie, jednak wobec kosztów isprzeciwu mieszkańców, tę koncepcję porzucono.

Ostatecznie PKP PLK skoncentrowały się na rewitalizacji blisko 49 km dotychczasowych, choć w większości nieczynnych bądź rozebranych linii kolejowych: od Tarnowskich Gór do Zawiercia, a także łącznicy do Zawiercia o długości ok. 1 km oraz łącznicy w rejonie Miasteczka Śląskiego – o długości ponad 1 km.

Oprócz odbudowy zaprojektowano elektryfikację połączenia i szereg zmian technicznych – ze względu m.in. na projektowaną prędkość do 140 km/h – wobec pierwotnego kształtu linii. Złagodzone muszą zostać niektóre łuki. W miejscach skrzyżowań z autostradą A1 oraz drogami wojewódzkimi powstaną wiadukty. Przebudowanych zostanie 38 przejazdów kolejowo-drogowych.

Zmodernizowanych lub zbudowanych ma też zostać osiem przystanków kolejowych z 11 peronami (m.in. na stacjach Tarnowskie Góry, Siewierz, Poręba i Zawiercie). Powstanie nowa stacja Pyrzowice Lotnisko (z zadaszeniem peronów na wizualizacjach nawiązującym architektonicznie do terminali lotniskowych) i mijanka techniczna w Miasteczku Śląskim.

Linia ma służyć jako dojazd do lotniska – dla pasażerów czy pracowników, ale będzie też pełniła funkcję północnej towarowej obwodnicy Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Z tego względu wszystkie planowane mijanki będą miały długość 750 m, co umożliwi obsługę najdłuższych składów. Pociągi towarowe mają osiągać prędkość do 80 km/h.

