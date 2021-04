Śląskie. Kobieta chciała odlecieć na święta z Pyrzowic do Egiptu. Była w izolacji

Do zdarzenia doszło w piątek 3 kwietnia na lotnisku w Katowicach-Pyrzowicach. Funkcjonariusze z placówki Straży Granicznej ujawnili obywatelkę Polski, która mimo ciążącego na niej obowiązku odbycia izolacji domowej, chciała odlecieć do Egiptu – poinformował śląski oddział Straży Granicznej.

36-latka stawiła się do odprawy samolotu czarterowego lecącego do Marsa Alam w Egipcie. W trakcie kontroli granicznej okazało się, że sanepid nałożył na kobietę obowiązek odbycia izolacji domowej do 10 kwietnia.