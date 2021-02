Śląskie. Koronawirus. Szybki test i wiesz czy czeka cię kwarantanna

Punkt testowy będzie zlokalizowany przed kontrolą paszportową, czyli przed granicą państwa. Wykonane w tym miejscu testy, w przypadku negatywnego wyniku, zgodnie z wymogami rozporządzenia, są podstawą do zwolnienia z kwarantanny po przylocie.

Koszt testu wyniesie 180 zł (preferowana będzie płatność kartą). W tej kwocie pasażer otrzyma zaświadczenie w języku polskim lub angielskim, które potwierdzi uzyskany wynik testu. Będzie ono przekazywane w formie wydruku lub drogą elektroniczną do 20 minut od pobrania materiału.

Śląskie. Testy przed wylotem do Holandii

Możliwość wykonania na lotnisku Katowice szybkich komercyjnych testów antygenowych pod kątem koronawirusa mają już od 27 stycznia pasażerowie podróżujący do Holandii. Oferta była odpowiedzią na wprowadzenie przez ten kraj wymogu posiadania przed podróżą lotniczą negatywnego testu na koronawirusa, wykonanego nie wcześniej niż cztery godziny przed wylotem.

Na pyrzowickim lotnisku test można wykonać od czterech godzin do 60 minut przed rozkładową godziną odlotu bezpośrednich samolotów do Holandii. Jego koszt to 120 złotych.