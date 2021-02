Szczepionka na COVID. Osoby po zakażeniu mogą zostać zaszczepione później

Jak informuje RMF FM, Rada Medyczna zarekomendowała, by z uwagi na niewielkie dostawy szczepionek do Polski przesunąć kolejkę osób, które przeszły zakażenie koronawirusem o pół roku. Uzasadnieniem tego stanowiska jest to, że osoby, które przeszły już zakażenie, mogą mieć znacznie większą odporność na SARS-CoV-2. Prof. Andrzej Horban zaproponował, by szczepienia osób, które chorowały na COVID-19, odbyły się najwcześniej po pół roku od zakończenia choroby.