Śląsk. Covid-19. Na lotnisku w Pyrzowicach rusza punkt szybkich testów antygenowych

Ze względu na trudną sytuację pandemiczną w Europie branża lotnicza na kontynencie znajduje się w fazie drugiego lockdownu. Drastyczny spadek popytu na loty spowodowany jest obostrzeniami sanitarnymi dotyczącymi pasażerów przylatujących do większości europejskich państw.

Na pyrzowickim lotnisku test można wykonać od 4 godzin do 60 minut przed rozkładową godziną odlotu bezpośrednich rejsów do Królestwa Niderlandów – mowa o połączeniu linii lotniczej Wizz Air do Eindhoven.