Śląskie. Zimowy rozkład lotów ogłoszony. Zobacz dokąd polecisz z Pyrzowic

Jak poinformował Piotr Adamczyk z biura prasowego Katowice Airport, w zimowym rozkładzie lotów, który będzie obowiązywał od 25 października do 27 marca 2021 r., z Pyrzowic dostępnych będzie 46 tras w ruchu regularnym i czarterowym na 42 lotniska w 18 państwach.

Połączenia regularne oferować będzie czterech przewoźników: Lufthansa, Polskie Linie Lotnicze LOT, Ryanair i Wizz Air . W sprzedaży dostępne są 33 trasy zagraniczne do 14 państw oraz jedno połączenie krajowe.

Najbogatszą siatkę połączeń deklaruje Wizz Air: 24 kierunki. Z tej liczby loty do 11 miast realizowane będą od początku obowiązywania rozkładu zimowego (Eindhoven, Malta, Dortmund, Kolonia/Bonn, Oslo-Torp, Sztokholm-Skavsta, Lwów, Bristol, Doncaster, Londyn-Luton i Rzym).

Na 12 trasach zawieszonych ze względu na pandemię, polecieć będzie można od listopada lub grudnia, np. do Liverpoolu, na Teneryfę, do Tel Awiwu, Stavanger, Odessy, Barcelony, Larnaki czy Kijowa. Ponadto na 17 listopada zaplanowano inaugurację nowej trasy do Abu Zabi.