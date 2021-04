Na lotniskach przed świętami zrobiło się tłoczno

Według danych Straży Granicznej w tygodniu przed świętami znacznie wzrósł ruch na lotniskach, zmalał natomiast na przejściach granicznych. W związku ze wzmożonym ruchem lotniczym aż o 400 proc. wzrosła liczba osób kierowanych na kwarantannę.

W minionym tygodniu zmalała liczba osób przekraczających granicę na przejściach granicznych wzdłuż granic Polski. - W przedświątecznym tygodniu, od niedzieli 28 marca do soboty 3 kwietnia, funkcjonariusze Straży Granicznej odprawili na granicy zewnętrznej prawie 107 tys. podróżnych, którzy wjeżdżali do naszego kraju. To spadek ruchu o 9 proc. Tydzień wcześniej funkcjonariusze odprawili o 11 tys. więcej osób - przekazała Anna Michalska z biura prasowego komendanta głównego straży granicznej.

Większy ruch na lotniskach

Wraz ze spadkiem ruchu na przejściach granicznych, o 19 proc wzrosła liczba podróżnych na lotniskach. Spoza strefy Schengen do Polski przyleciało w ubiegłym tygodniu ok. 27 tys. osób. - W związku z wprowadzonymi obostrzeniami, a przede wszystkim wyłączeniu na granicy zewnętrznej ze zwolnienia z kwarantanny osób mających negatywny wynik testu na COVID-19, funkcjonariusze Straży Granicznej skierowali na kwarantannę o ponad 400 proc. więcej osób niż tydzień wcześniej – poinformowała Michalska. Na kwarantanne w ubiegłym tygodniu trafiło ok. 34 tys. osób. Tydzień wcześniej, liczba ta wyniosła 6,7 tys. osób.

Przejścia graniczne na granicach ze Słowacją, Czechami, Litwą i Niemcami oraz granicę morską , przekroczyło łącznie ok. 127 tys. podróżnych. Spośród wszystkich przyjezdnych 54,5 tys. nie miało przy sobie negatywnego wyniku testu, a 47 tys. korzystało z uprawnień do zwolnień. 5 tysięcy osób zdecydowało się nie wjeżdżać do Polski.

Strażnicy skontrowali również ponad 17 tys. osób, które do Polski przyjechały z krajów strefy Schengen. Spośród nich 4245 osób nie dysponowało negatywnym wynikiem testu na koronawirusa. 1654 osoby zostały skierowane na kwarantannę.