Śląsk. Na lotnisku w Pyrzowicach powstanie baza dla linii Wizz Air. Będą nowe miejsca pracy

Nowy obiekt powstanie na wschód od hangaru wybudowanego w 2012 r. Będzie miał ponad 9,2 tys. m kw. powierzchni i 121,7 m sześc. kubatury. Wewnątrz znajdą się dwie zatoki do obsługi technicznej samolotów wielkości maksymalnie Airbusa A321neo. Hangar będzie przez użytkowany linię lotniczą Wizz Air, która w Katowicach ma jedną ze swoich baz.

Wstępny termin zakończenia inwestycji to II kwartał 2022 roku. Przed działką, na której powstanie nowy hangar, trwa budowa płyty postojowej o powierzchni 6,5 ha z dziewięcioma stanowiskami dla samolotów kodu C, czyli np. Airbusa A320 lub Boeinga 737. Planowany termin zakończenie tej inwestycji to IV kwartał 2021 roku.