Śląskie. Druga nitka S1 z Podwarpia do Pyrzowice otwarta dla kierowców. Dzięki niej ma zniknąć przydomek "droga śmierci"

Odcinek S1 z Podwarpia do Pyrzowic uznawany był za jeden z najniebezpieczniejszych w Polsce. Dotychczas była jednojezdniowa i doszło na niej do wielu tragicznych wypadków. Statystyki policji są przerażające. W ostatnich 6 latach na tym odcinku drogi doszło do ponad 300 zdarzeń drogowych, z czego 40 to wypadki. W ich wyniku 18 osób zginęło i ponad 70 zostało rannych.