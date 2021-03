Śląskie. Koniec służby leciwych "wiedeńczyków". Wagony typu E1 przechodzą na emeryturę

Wagony typu E1 wyprodukowane zostały w latach 70. XX wieku dla wiedeńskiego przewoźnika Wiener Linien. Przed 10 laty spółka Tramwaje Śląskie kupiła wagony tego typu mające służyć do momentu – planowanego już wówczas – zakupu nowych tramwajów.

– Był to zabieg opłacalny, gdyż zakup, transport i modernizacja tych wagonów kosztowały nas połowę tego, co musielibyśmy wydać na remont kapitalny mocno wysłużonych wagonów serii 105N, a wagony E1 służyły nam dzielnie przez niemal 10 lat – mówi Bolesław Knapik, prezes spółki Tramwaje Śląskie.

Po sprowadzeniu wiedeńskich tramwajów do Polski przeszły one solidny lifting w Zakładzie Usługowo-Remontowym spółki w Chorzowie Batorym, gdzie wagony zostały przystosowane do polskich przepisów.