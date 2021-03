Śląskie. Elektryki na topie. Będą też autobusy zasilane wodorem

– Rozwój transportu niskoemisyjnego jest dla nas jednym ze strategicznych celów – mówi Kazimierz Karolczak, przewodniczący zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. - Małymi krokami, wspólnie z naszymi operatorami i PKMami, staramy się, by w naszej flocie liczba „elektryków” i pojazdów napędzanych paliwami alternatywnymi systematycznie wzrastała. Ze względu na wciąż utrzymujące się wysokie koszty wdrożenia tych technologii, ich zakup nie byłby możliwy bez rządowego i unijnego wsparcia - dodaje.

Śląskie. GZM zamawia autobusy elektryczne

Do końca marca GZM ogłosi przetarg na zakup 32 elektrycznych autobusów. Koszt tej inwestycji to 120 mln zł, z czego 80 mln zł to dofinansowanie otrzymane w ramach programu GEPARD II. Umowa w tej sprawie już została podpisana z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dotacja w połowie będzie pochodzić z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, a w połowie z NFOŚiGW.