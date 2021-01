Śląsk. Patrol w Bytomiu zatrzymał "beemkę". A tam niespodzianka, kradzione katalizatory

Kontrola przewożonego bagażu ujawniła katalizatory, które pochodziły z przestępstwa. Teraz zatrzymanym grozi do 5 lat więzienia.

Bytomscy policjanci od dłuższego czasu kontrolują miejsca, gdzie może dochodzić do kradzieży katalizatorów.

We wtorek nad ranem na ulicy Zabrzańskiej policjanci z drogówki zatrzymali do kontroli samochód bmw. Jak się okazało, kierowca nie posiadał uprawnień do kierowania. Mundurowi skontrolowali również przewożony bagaż.