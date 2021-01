Śląsk. Samorządy wspierają restauratorów – nie będzie koncesji za alkohol

W samym Bytomiu w kasach przedsiębiorców dzięki temu pozostanie ok. 300 tys. zł. Przyjęta uchwała związana jest z wejściem w życie 26 stycznia nowelizacji ustawy „O szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19”. Przedsiębiorcy, mimo tego zwolnienia, będą musieli złożyć do 31 stycznia br. oświadczenia o wartości sprzedaży alkoholu za 2020 r.

Podobna uchwała została podjęta w Chorzowie. Mimo, że miasto boryka się ze skutkami pandemii, postanowiło wesprzeć lokalnych gastronomów. By skorzystać ze zwolnienia, należy do 31 stycznia opłacić tam jednorazowo roczną opłatę i zwrócić się do wydziału działalności gospodarczej z wnioskiem o zwrot pełnej kwoty. Pieniądze mają zostać wypłacone do połowy marca.