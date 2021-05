Pyrzowice. Wybieracie się na lotnisko? Wybierzcie zatem inną drogą

Prace remontowe oczywiście zostały podzielone na kilka etapów. Każdy z nich chwilę potrwa, to jednak konieczne by doprowadzić ten odcinek do stanu używalności. Codziennie przejeżdża nim wielu kierowców, spieszących się na swój samolot.

Pyrzowice. Utrudniony dojazd do lotniska

Z powodu prac, chwilę temu całkowicie został zamknięty odcinek DW 913. Dzień później remont wkroczył w etap prac kolejowych, co spowodowało całkowite zamknięcie drogi. Co pocieszające, inwestycja przebiega zgodnie z planem dlatego w pod koniec roku można spodziewać się jej zakończenia.

Remont trasy rozpoczął się we wrześniu 2019 r., co chwilę zamykane są poszczególne jej odcinki. By ruch odbywał się w miarę płynnie, wyznaczane są kolejne objazdy. I mimo że kierowcy zdążyli się już do nich przyzwyczaić, to w najbliższych dniach muszą liczyć się z kolejnymi utrudnieniami.