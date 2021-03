Kanał Sueski odblokowany. Gigantyczny kontenerowiec odpłynął

Ever Given został uwolniony w poniedziałek około 4:30 czasu polskiego. Kontenerowiec aktualnie jest zabezpieczany. Niedługo Kanał Sueski znów ma zostać otwarty.

Egipt. Kanał Sueski odblokowany. Ever Given odpłynął

We wtorek ogromny statek zablokował jedną z najważniejszych dróg morskich na swiecie - Kanał Sueski. W trakcie silnych wiatrów statek Ever Given obrócił się bokiem i osiadł na mieliźnie. To spowodowało, że zablokowany został ruch w obu kierunkach.