Mysłowice. Schronisko dla zwierząt kończy działalność. Co z jego podopiecznymi?

O fatalnym położeniu schroniska dla zwierząt w Mysłowicach powiadomili jego pracownicy za pośrednictwem facebooka. Tylko do końca tego roku obowiązuje bowiem pozwolenie Powiatowego Lekarza Weterynarii na jego prowadzenie. Powodem jest zbyt bliska odległość do innych budynków.

"Wiele razy nasze Schronisko borykało się z problemem zamknięcia...wiele akcji...wiele działań... Schronisko to miejsce łączące, ale także dzielące wielu ludzi...to miejsce, które staje się domem dla zwierząt, których nikt nie chce, które zostały skrzywdzone przez ludzi, którym życie nie przyniosło miłości...ciepła...bezpieczeństwa... To miejsce, które pomaga ale też, któremu trzeba pomagać. To miejsce wielu sukcesów, ale również niedociągnięć...porażek. Jednak to zawsze miejsce gdzie mogły trafiać potrzebujące Zwierzaki. Niebawem nasze Schronisko niestety przestanie być takim miejscem. Z dniem 31.12.2020 tracimy pozwolenie Powiatowego Lekarza Weterynarii na prowadzenie Schroniska w Mysłowicach. 31 grudnia to ostatni dzień, w którym TOZ Mysłowice przyjmuje bezdomne Zwierzęta” - napisali pracownicy w specjalnym komunikacie.