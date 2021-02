Katowice. Nowy Nikiszowiec walczy o architektonicznego Oskara

Projekt osiedla Nowy Nikiszowiec został nominowany do prestiżowej nagrody architektonicznej imienia Miesa van der Rohe. Pierwszy raz przyznano ją ponad 30 lat temu. To prestiżowe wyróżnienie dla najlepszych projektów trafia do architektów co dwa lata. Nominacje są zgłaszane przez ekspertów z Europy, krajowe stowarzyszenia zrzeszone w ramach Rady Architektów Europy oraz komitet doradczy nagrody.