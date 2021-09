Katowice. Mieszkanie po preferencyjnych warunkach, jest jeden haczyk

W obecnej edycji programu do wyboru jest 50 mieszkań o powierzchni od 28 do blisko 80 m kw. Cena najmu za 1 m kw. waha się od 3,21 zł do 7,65 zł i jest uzależniona m.in. od lokalizacji, a także standardu mieszkania. Lokale znajdują się przede wszystkim w Śródmieściu, ale też w Janowie, Dąbrówce Małej, Ligocie, Piotrowicach czy Szopienicach.