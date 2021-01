Dąbrowa Górnicza. Strażacy mają nowe pojazdy, ugaszą każdy pożar

Strażacy z Dąbrowy Górniczej mają do dyspozycji dwa nowe samochody, osobowy i ciężarówkę z cysterną. Auta zastąpiły leciwe maszyny, które od wielu lat służyły w dąbrowskiej jednostce. Jeden ze starych pojazdów trafił nawet do Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach.

Samochód operacyjny, czyli służący m.in. do transportu strażaków i kadry dowódczej na miejsca zdarzeń, to dacia duster. Dysponuje napędem 4x4, więc teraz strażacy nie będą mieć problemów z dotarciem na miejsce, nawet wówczas gdy będą musieli jechać w trudnym terenie. Nowy nabytek zajął miejsce skody octavii wyprodukowanej w 2000 roku.

Dąbrowa Górnicza. Nowe pojazdy dla strażaków

Dąbrowscy strażacy wzbogacili się również o zestaw złożony z ciągnika siodłowegomarki scania R450 i naczepy-cysterny przystosowanej do przewozu aż 25 tysięcy litrów wody. Pojazd wyposażony jest w motopompę tohatsu o wydajności 1500 litrów na minutę. Co ważne cysterna nie będzie służyła do gaszenia pożarów. Jest bowiem Pojazd przystosowany również do przewozu wody pitnej.